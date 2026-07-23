- Познат по својата надзвучна брзина на мала височина и способноста да носи најголем товар од кој било американски бомбардер, леталото значително ги проширува капацитетите за напади

САД распоредија бомбардери Б-1 против Иран - Познат по својата надзвучна брзина на мала височина и способноста да носи најголем товар од кој било американски бомбардер, леталото значително ги проширува капацитетите за напади

Американската Армија распореди бомбардер Б-1 со цел да ги нападне позициите поврзани со Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ), објави „Аксиос“ денес, повикувајќи се на американски претставници, претставници Анадолу.

Мисијата ја означи првата употреба на бомбардер Б-1 откако непријателствата со Иран се зголемија пред 12 дена.

Познат по својата надзвучна брзина на мала височина и способноста да носи најголем товар од кој било американски бомбардер, леталото значително ги проширува капацитетите за напади, се вели во објавата.

Како што САД продолжуваат да го зајакнуваат своето воено присуство во регионот, претседателот Доналд Трамп наводно ја разгледува можноста за обновување на големите борбени операции против Иран. Според американските и израелските претставници, таквата акција би можела да започне во рок од неколку дена.

Бомбардерот полета од американска воена база во Велика Британија и беше следен од ентузијастите за авијација кои користеа јавно достапни веб-страници за следење на летови.

Сепак, претставниците не ги открија конкретните погодени цели или дали операцијата постигнала поголем успех од неодамнешните воздушни напади.

За време на операцијата „Епски гнев“, која го означи почетокот на американските напади врз Иран, бомбардерите Б-1 извршија повеќе мисии врз локации за лансирање ракети, капацитети за команда и контрола, складишта за оружје и системи за противвоздушна одбрана.

Регионалните тензии ескалираа откако САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран во февруари. Иран возврати со напади со беспилотни летала и ракети насочени кон земјите од Персискиот Залив каде што се наоѓаат американските воени капацитети.

САД и Иран минатиот месец потпишаа Меморандум за разбирање посредуван од Пакистан за ставање крај на нивниот конфликт и постигнување траен мировен договор, но тензиите повторно ескалираа минатата недела поради Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади.