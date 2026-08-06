САД одобрија можна продажба на артилериски гранати од 155 милиметри на Норвешка - Проценетата вредност на предложената продажба изнесува 270 милиони долари

Американскиот Стејт департмент вчера соопшти дека ја одобрил можната продажба на високоексплозивни артилериски гранати М795 од 155 милиметри и поврзана опрема на Норвешка, јавува Анадолу.

Во соопштението се наведува дека проценетата вкупна вредност на продажбата изнесува 270 милиони долари.

„Предложената продажба ќе ја подобри способноста на Норвешка да одговори на сегашните и идните закани и ќе ја зголеми нејзината интероперабилност со САД и другите сојузнички сили“, се наведува во соопштението.

„Оваа предложена продажба ќе ги зајакне артилериските способности и способностите за дејствување на среден дострел на Норвешка“, додава Стејт департментот.

Главни изведувачи на договорот ќе бидат американските компании „Американ орднанс“ и „Џенерал дајнамикс“.