- „Разузнавањето потврди дека бродот транзитирал по познати рути за трговија со дрога во Источниот Пацифик и бил вклучен во операции за трговија со дрога“

САД нападнаа брод за шверц на дрога во Источен Пацифик убивајќи 2 лица - „Разузнавањето потврди дека бродот транзитирал по познати рути за трговија со дрога во Источниот Пацифик и бил вклучен во операции за трговија со дрога“

Американската војска денес нападна брод за наводна трговија со дрога во Источниот Пацифик, при што се убиени две лица, соопшти Јужната команда на САД (SOUTHCOM), пренесува Анадолу.

„Разузнавањето потврди дека бродот транзитирал по познати рути за трговија со дрога во Источниот Пацифик и бил вклучен во операции за трговија со дрога“, соопшти Командата преку американската платформа за социјални медиуми X.

„Двајца наркотерористи се убиени за време на оваа акција. Не беше повреден ниту еден член на американскиот воен персонал“, се додава.

Инцидентот е дел од поширока воена кампања кон бродовите за трговија со дрога во регионот, во која од минатиот септември загинаа најмалку 194 лица.

Правните експерти и групите за човекови права предупредија дека нападите се нелегални според меѓународното право и би можеле да претставуваат вонсудски убиства, тврдејќи дека се насочени кон цивили.