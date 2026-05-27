САД може да ги повлечат воените авиони од аеродромот „Бен Гурион" доколку се постигне договор со Иран

САД го информираа Израел за својата намера да ги повлечат сите свои воени авиони од аеродромот „Бен Гурион“ во близина на Тел Авив доколку се потпише договор со Иран, пренесува Анадолу.

„Американската флота ќе биде евакуирана во рок од 72 часа во базите во Европа, а авионите ќе бидат ставени во состојба на готовност за да се вратат на аеродромот ‘Бен Гурион’ доколку продолжат борбите со Иран“, објави израелскиот „Канал 12“.

Не е даден официјален коментар од израелските или американските власти во врска со наводите.

Сепак, израелските цивилни авиокомпании неодамна се пожалија на големиот број американски воени авиони на аеродромот.

Во последните недели, израелските медиуми објавија слики од десетици американски воени авиони кои полнат гориво на аеродромот „Бен Гурион“.

„Канал 12“, исто така, објави дека министерката за транспорт Мири Регев неодамна испратила итно писмо до премиерот Бенјамин Нетанјаху и министерот за одбрана Израел Кац, повикувајќи на итно отстранување на американските авиони за полнење гориво од аеродромот „Бен Гурион“.

Во своето писмо, Регев наведува дека присуството на авионите предизвикува „сериозна штета на операциите на цивилните аеродроми“, особено затоа што странските авиокомпании почнаа да се враќаат во Израел, според Каналот.

Овој развој на настаните доаѓа во време на дипломатски процес меѓу Вашингтон и Техеран, посредуван од Пакистан, за ставање крај на војната што започна со нападите на САД и Израел врз Иран на 28 февруари, а беше проследен со иранските одмазднички напади.