САД: Кибернапад врз водоводните системи во повеќе од 30 населени места во Минесота - „Кибернападите врз клучната инфраструктура бараат координиран одговор од целата Влада“

Повеќе од 30 населени места низ американската сојузна држава Минесота беа цел на координиран кибернапад врз нивните водоводни системи во текот на два дена, соопштија државните службеници, јавува Анадолу.

ИТ-услуги на Минесота (MNIT) соопштија дека нападот бил насочен кон технологијата што ја користат повеќе од 30 водоводни системи на населени места во неделата и понеделникот, што ја поттикнало државата да ги активира своите ресурси за одговор на инциденти со кибербезбедност.

Претходно оваа недела Фокс њуз објави дека градовите Плимут, Саут Сент Пол, Мејпл Плејн и Брахам јавно ги откриле кибернападите.

Секоја општина соопшти дека ефектите биле минимални или успешно контролирани, дозволувајќи им на жителите да продолжат да ги користат водоводните услуги без прекин.

„Кибернападите врз клучната инфраструктура бараат координиран одговор од целата Влада“, изјави помошникот комесар на ИТ-услуги на Минесота и главен службеник за безбедност на информациите, Џон Израел.

„ИТ-услуги на Минесота работи рамо до рамо со нашите партнери за споделување разузнавачки информации, поддршка на погодените заедници и помош на комуналните претпријатија безбедно да ја продолжат работата, а наедно да ја зајакнат одбраната од идните напади.“

„Овој инцидент покажува зошто Минесота инвестираше во силни капацитети и партнерства за кибербезбедност. Нашиот одговор беше спроведен според предвиденото, овозможувајќи им на агенциите на секое ниво на власт брзо да се координираат, да го локализираат инцидентот и да помогнат во спречувањето на посериозни влијанија врз клучните услуги“, додаде тој.