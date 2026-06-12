- Овој потенцијален текст доаѓа во пресрет на Самитот на лидерите на Г7 (Групата седум), што ќе се одржи од 15 до 17 јуни во Евијан, Франција

САД и Иран би можеле да потпишат меморандум за Ормускиот Теснец в недела во Женева, јавуваат медиумите - Овој потенцијален текст доаѓа во пресрет на Самитот на лидерите на Г7 (Групата седум), што ќе се одржи од 15 до 17 јуни во Евијан, Франција

САД и Иран се блиску до потпишување меморандум за разбирање за повторно отворање на Ормускиот Теснец, со можна церемонија за потпишување во Женева уште в недела, објави денес „Блумберг“, повикувајќи се на високи официјални претставници, пренесува Анадолу.

Овој потенцијален текст доаѓа во пресрет на Самитот на лидерите на Г7 (Групата седум), што ќе се одржи од 15 до 17 јуни во Евијан, Франција.

Висок ирански официјален претставник посочи дека потпишувањето на договорот е многу веројатно, се наведува од медиумот, кој цитира официјален претставник на Г7 што зборувал под услов да остане анонимен поради чувствителноста на прашањето.

Уште еден официјален претставник на Г7 изјавил дека договорот најверојатно ќе биде во форма на меморандум за разбирање, а не како конечен договор.

Официјалните претставници сепак предупредија дека Иран сè уште не потврдил дека е подготвен за церемонија на потпишување и дека комуникацијата меѓу Техеран и Вашингтон се одвива бавно откако започна војната во февруари.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи изјави дека Техеран „сè уште нема донесено заклучок за ова прашање“, но сугерираше напредок кон ставање крај на конфликтот, кој го загрози Блискиот Исток и ги зголеми цените на енергентите.

Во наводите од медиумите исто така се цитира дипломат запознаен со прашањето, кој вели дека иранските преговарачи се согласиле на договор, иако останува нејасно дали тој е одобрен од врховниот водач Моџтаба Хамнеи, кој ги носи конечните надворешнополитички и воени одлуки.

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека ги откажал претстојните воздушни напади врз Иран и тврдеше дека договорот е речиси завршен.

Цените на нафтата паднаа, а акциите забележаа раст по изјавите на Трамп, додека цените на енергентите дополнително паднаа денес.

Според „Блумберг“, потенцијалниот договор би го продолжил прекинот на огнот меѓу САД и Иран за 60 дена, би го отворил повторно Ормускиот Теснец и би значел крај на блокадата на иранските пристаништа од страна на Вашингтон.