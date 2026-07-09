САД извршија нови напади врз Иран неколку часа по предупредувањето на Трамп Во меѓувреме, полудржавната новинска агенција „Мехр“ објави дека вечерва во иранскиот јужен град Бандар Абас одекнала експлозија.

ВАШИНГТОН (АА) – Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) денес соопшти дека американските сили започнале нова серија напади врз Иран, со цел дополнително да ја ослабат способноста на Техеран да ја загрозува слободата на пловењето низ Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

„По насока на врховниот командант, силите на Централната команда на САД почнаа со спроведување дополнителни напади врз Иран за дополнително да ја ослабат неговата способност да ја загрозува слободата на пловидбата во Ормускиот Теснец“, се наведува во соопштението на ЦЕНТКОМ објавено на американската платформа за социјални медиуми Х.

„САД сметаат дека Иран е одговорен за неодамнешната неоправдана агресија врз комерцијалните бродови и цивилните екипажи кои слободно пловеле низ стратегиски клучниот меѓународен воден пат“, се додава во соопштението.

Во меѓувреме, полудржавната новинска агенција „Мехр“ објави дека вечерва во иранскиот јужен град Бандар Абас одекнала експлозија.

Нападите следуваа по неколку часа откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Меморандумот за разбирање потпишан со Иран за ставање крај на војната е поништен и дека САД „веројатно“ повторно ќе го нападнат Иран во текот на вечерта.