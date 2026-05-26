САД драстично ќе го намалат воениот удел во НАТО

Соединетите Американски Држави (САД) ги известија европските сојузници дека планираат значително намалување на воениот удел во НАТО и ги повикаа брзо да преземат мерки за пополнување на празнината, објави денес германскиот весник „Дер Шпигел“, пренесува Анадолу.

Висок функционер на Пентагон ги информирал европските сојузници за плановите на администрацијата на Трамп за време на доверливиот состанок во седиштето на НАТО во Брисел минатата недела, објави весникот, додавајќи дека европските претставници биле изненадени од обемот на планираното повлекување.

„Дер Шпигел“ објави дека Александар Велез-Грин, претставник на американскиот министер за одбрана Пит Хегсет, ги известил сојузниците дека САД планираат да издвојат значително помалку средства за силите за брза реакција на НАТО, намалувајќи го бројот на беспилотни летала, борбени авиони, авиони за полнење гориво во воздух, како и воени бродови и други поморски капацитети за распоредување.

САД ќе го намалат бројот на стратегиски бомбардери наменети за НАТО и размислуваат за намалување на својот придонес со борбени авиони за приближно една третина. Дипломатски и воени извори, кои зборуваа под услов да останат анонимни, изјавија дека Вашингтон ќе стави на располагање помал број разурнувачи и дека не планира да обезбеди подморници за „Модел на силите на НАТО“, кој ги утврдува националните сили што ѝ се ставаат на располагање на Алијансата, се наведува во весникот.

Воени извори наведуваат дека Вашингтон ги известил европските сојузници дека ќе ги задржи своите сили за нуклеарно одвраќање во Европа, но очекува европските земји да ја преземат примарната одговорност за конвенционалната одбрана. Според изворите, планираните намалувања имаат цел да им овозможат поголема флексибилност на Соединетите Американски Држави во случај на конфликт во Индо-Пацификот, преку избегнување формално обврзување за конкретни воени капацитети кон НАТО.