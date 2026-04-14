- „Разузнавачките податоци потврдија дека пловилото се движело по познати маршрути за трговија со наркотици во Источен Пацифик и дека било вклучено во операции за шверц на дрога“

САД: Две лица загинаа во американски воен напад врз брод во Источен Пацифик - „Разузнавачките податоци потврдија дека пловилото се движело по познати маршрути за трговија со наркотици во Источен Пацифик и дека било вклучено во операции за шверц на дрога“

Две лица загинаа во напад на американската армија врз брод во Источен Пацифик, за кој постои сомнение дека бил вклучен во трговија со дрога, соопшти Јужната команда на САД (САУТКОМ), пренесува Анадолу.

Нападот, извршен на 13 април, го спроведе Заедничката оперативна група „Јужно копје“ по наредба на командантот на САУТКОМ, генерал Френсис Л. Донован, се вели во соопштението објавено на американската компанија за социјални медиуми Х.

„Разузнавачките податоци потврдија дека пловилото се движело по познати маршрути за трговија со наркотици во Источен Пацифик и дека било вклучено во операции за шверц на дрога“, се наведува во соопштението, без да се соопштат повеќе детали.

Командата ги идентификуваше убиените како двајца „наркотерористи“ и нагласи дека ниеден припадник на американската армија не е повреден во операцијата.

Овој напад е дел од тековната американска кампања насочена против сомнителни мрежи за трговија со дрога во Источен Пацифик.

Во изминатите месеци американската армија изврши десетици слични напади во Источен Пацифик и Кариби, при што загинаа повеќе од 150 луѓе, според официјалните изјави, иако одредени експерти изразија загриженост во врска со легалноста на овие воени дејства.