САД: Двајца тинејџери убиени, 5 повредени во пукање во Северна Каролина

Двајца тинејџери се убиени, а пет други се повредени откако тепачка ескалираше во пресметка со огнено оружје во јавен парк до средно училиште во Винстон-Сејлем во американската сојузна држава Северна Каролина, соопштија властите, пренесува Анадолу.

Надлежните најпрвин се известени за тепачка, а додека се упатувале кон местото на настанот добиле информации дека е употребено огнено оружје и дека повеќе лица се погодени, изјави полицискиот капетан Кевин Бернс на прес-конференција, објави „Си-ен-ен“.

Полицајците го пронајдоа 17-годишното момче, Ерубеј Ромеро Медина, на блискиот паркинг со прострелна рана. Подлабоко во паркот, го пронајдоа 16-годишниот Даниел Хименез Милијан, кој исто така е застрелан. Двајцата се прогласени за мртви на местото на настанот.

Покрај жртвите, повредени се уште пет тинејџери на возраст од 14 до 19 години, со состојба од сериозна до полесна, се додава.

Службениците не ги објавија нивните имиња, но рекоа дека во групата имало четири девојчиња и едно момче.

Истражителите сè уште работат на утврдување на вмешаноста на секое лице. Првичните сознанија укажуваат дека некои од повредените можеби учествувале и во пукањето.

Полицијата првично нема приведено ниту еден осомничен, а властите соопштија дека истрагата е сè уште во тек.