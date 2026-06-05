- „Го охрабруваме Косово да влезе во долгорочно енергетско партнерство со Америка преку LNG за да ја обезбеди својата енергетска иднина“

САД го повикаа Косово да се вклучи во американските гасни проекти на Балканот - „Го охрабруваме Косово да влезе во долгорочно енергетско партнерство со Америка преку LNG за да ја обезбеди својата енергетска иднина“

Отправничката на работите во Амбасадата на САД во Косово, Ану Пратипати, повика Косово да се вклучи во американските проекти за природен гас на Балканот, пренесува Анадолу.

Во колумната објавена вчера во медиумите во Косово, посветена на енергетската безбедност, Пратипати констатира дека земјата се соочува со растечка зависност од увоз на електрична енергија и дека Косово не успева да ги задоволи сè поголемите потреби за снабдување.

Пратипати истакнува дека според податоците од Царината на Косово, земјата потрошила 735 милиони евра за увоз на енергија во последните четири години, додавајќи дека трошоците значително пораснале – од 142 милиони евра во 2024 година на 259 милиони евра во 2025 година.

„Во предвидлива иднина, додека цената и побарувачката за енергија продолжуваат да растат, Косово сè повеќе ќе зависи од своите соседи“, изјави Пратипати, наведувајќи дека долгорочно решение би било вклучување во регионалните американски проекти за течен природен гас (LNG).

Според Пратипати, „американскиот течен природен гас би овозможил диверзификација на енергетското снабдување“ и би го зајакнал економското партнерство меѓу Косово и САД.

Таа ја поврза енергетската безбедност директно со националната безбедност, истакнувајќи дека гасните централи подобро ја поднесуваат зголемената побарувачка и ги стабилизираат цените во периоди на висока оптовареност.

Пратипати нагласи дека Косово треба да дејствува брзо бидејќи за изградба на потребната инфраструктура е потребно време, споменувајќи регионални проекти, како Вертикалниот гасен коридор, пловниот терминал за течен природен гас во Хрватска и поврзувањето со гасоводот што се гради од Александрополи кон Северна Македонија.

Според Пратипати, вклучувањето во веќе планирани проекти би ги намалило трошоците и би ги скратило роковите за реализација.

„Можноста да се вклучи во овие проекти се затвора“, предупреди Пратипати, додавајќи дека доцнењата може да доведат американските испораки на LNG да се пренасочат кон други пазари.

Таа на крајот го оцени моментот како стратегиски избор за Косово.

„Го охрабруваме Косово да влезе во долгорочно енергетско партнерство со Америка преку LNG за да ја обезбеди својата енергетска иднина“, напиша Пратипати.

- Партии од поранешната опозиција го поддржаа проектот за поврзување на Косово со американски гас -

Кандидатите за премиер од опозициските партии во десеттиот состав на Собранието на Косово се обврзаа на реализација на проектот за поврзување со американски гас доколку дојдат на власт.

Претседателот на ПДК, Бедри Хамза, изјави дека како иден премиер ќе го реализира проектот, нагласувајќи дека партнерството со САД е клучно и незаменливо.

Кандидатот на ЛДК, Лумир Абдиџику и кандидатката за претседател Вјоса Османи оценија дека интеграцијата во американските енергетски проекти е стратегиска неопходност.

Кандидатот на ААК, Ардиан Ѓини, изјави дека американскиот гас би ја сменил економската и безбедносната иднина на Косово.