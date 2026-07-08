Според израелските медиуми, официјални лица веруваат дека Вашингтон би можел да му даде „зелено светло“ на Израел за продолжување на нападите врз Техеран.

САД враќаат авиони за полнење гориво на Блискиот Исток во услови на ескалација со Иран Според израелските медиуми, официјални лица веруваат дека Вашингтон би можел да му даде „зелено светло“ на Израел за продолжување на нападите врз Техеран.

Во услови на зголемени тензии со Иран, Соединетите Американски Држави почнаа да враќаат авиони за воздушно полнење гориво во своите бази на Блискиот Исток. Истовремено, израелските официјални лица проценуваат дека Вашингтон наскоро би можел да му даде „зелено светло“ на Израел да ги продолжи нападите врз Техеран, објавија израелските медиуми денес, пренесува Анадолу.

Се проценува дека Американците ќе му дадат зелено светло на Израел за реакција во Иран, јави јавниот радиодифузен сервис „КАН“.

Израелскиот „Канал 12“ пренесува дека одбранбениот естаблишмент на земјата внимателно ја следи ситуацијата по размената на напади меѓу Вашингтон и Техеран.

Според истиот извор, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за вечерва закажа безбедносни консултации со министерот за одбрана Израел Кац, со цел да се дискутира за случувањата поврзани со Иран.

Претходно денес, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека САД „веројатно“ повторно ќе го нападнат Иран во текот на ноќта, по американските напади извршени во текот на ноќта како одмазда за нападите врз бродовите во Ормускиот Теснец.

Трамп, исто така, нагласи дека Меморандумот за разбирање потпишан минатиот месец со Иран, кој имаше за цел ставање крај на конфликтот, е „завршен“.

Иранската Исламска револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека рано утринава извршила ракетни напади и напади со беспилотни летала врз 85 американски воени локации во регионот, вклучително и пристаништето Салман, седиштето на Петтата флота на американската морнарица во Бахреин, како и воздухопловната база „Али ал-Салем“ во Кувајт.

Овие напади се случија откако американската Централна команда соопшти дека спровела нова серија напади против Иран, при што погодила повеќе од 80 цели како одговор на иранските напади врз комерцијалните бродови кои минувале низ Ормускиот Теснец.