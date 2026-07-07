- На Форумот на одбранбената индустрија на НАТО, првиот официјален настан од дводневниот самит во Анкара, Руте откри проекти насочени кон проширување на сојузничките капацитети во воздушниот транспорт, разузнавањето и надзорот

Руте најави три мултинационални одбранбени проекти на отворањето на самитот на НАТО - На Форумот на одбранбената индустрија на НАТО, првиот официјален настан од дводневниот самит во Анкара, Руте откри проекти насочени кон проширување на сојузничките капацитети во воздушниот транспорт, разузнавањето и надзорот

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес најави три нови одбранбени иницијативи, на отворањето на овогодинешниот самит на Форумот за одбранбена индустрија фокусиран на зајакнување на заедничката набавка и индустриската соработка, јавува Анадолу.

Говорејќи на Форумот на одбранбената индустрија на НАТО, првиот официјален настан од дводневниот самит во Анкара, Руте откри проекти насочени кон проширување на сојузничките капацитети во воздушниот транспорт, разузнавањето и надзорот.

Првата иницијатива е мултинационална програма за модернизација центрирана на транспортните авиони „Ербас А400М“ и флотата на повеќенаменски танкерски транспорт (MRTT) „Ербас А330“.

„Неколку сојузници официјално ја објавуваат претстојната испорака на дополнителни авиони Ербас А330 MRTT“, рече Руте, опишувајќи го проектот како чекор кон зајакнување на стратегиските капацитети за воздушен транспорт и полнење гориво на НАТО.

Тој, исто така, објави проект за заедничка набавка на беспилотни летала „MQ-4C Тритон“ за подобрување на разузнавачките, надзорните и извидувачките (ISR) капацитети на Алијансата.

„Овие дополнителни авиони ќе обезбедат постојан надзор над големи поморски области“, рече тој.

Третата новост на Руте се фокусираше на замена на застарената флота на Системот за предупредување и контрола на воздушно-десантни авиони (AWACS) на НАТО.

Сојузниците на НАТО заеднички ќе набават до 10 авиони за надзор „Глобалај“ од шведско производство за да ги заменат застарените авиони АВАКС на Алијансата „Боинг E-3A Сентри“ од американско производство.

Самитот на НАТО започна денес, а лидерите на земјите членки ќе разговараат за инвестициите во одбраната, воената поддршка за Украина и напорите за проширување на индустриската база на Алијансата во одбраната.