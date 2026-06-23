- За време на мисијата, екипажите на Ту-160 вежбале полнење гориво во воздух

Руски бомбардери Ту-160 патролираа над Баренцовото и Норвешкото Море - За време на мисијата, екипажите на Ту-160 вежбале полнење гориво во воздух

Министерството за одбрана на Русија денес соопшти дека стратегиските бомбардери Ту-160 на Руските воздухопловни сили спровеле закажан лет над неутралните води на Баренцовото и Норвешкото Море, пренесува Анадолу.

Министерството преку соопштение истакна дека летот траел околу 16 часа, без да ги наведе датумите кога бил извршен.

За време на мисијата, екипажите на Ту-160 вежбале полнење гориво во воздух, истакна Министерството.

Придружбата на борбените авиони била обезбедена од авиони МиГ-31 на Руските воздухопловни сили. Во одредени фази од рутата, стратегиските бомбардери биле придружувани и од борбени авиони од странски земји, соопшти Министерството.

Оттаму е нагласено дека сите летови на авионите на Руските воздухопловни сили се спроведуваат во строга согласност со меѓународните правила што го регулираат користењето на воздушниот простор.

Руската стратегиска авијација редовно изведува летови над неутралните води на Арктикот, Северниот Атлантик, Тихиот Океан, Балтичкото Море и Црното Море.