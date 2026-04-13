- Вашингтон и Техеран не успеаја да постигнат договор за време на маратонските преговори во главниот град на Пакистан

Рускиот министер Лавров во посета на Кина за „суштинска размена“ на информации поради тензиите меѓу САД и Иран - Вашингтон и Техеран не успеаја да постигнат договор за време на маратонските преговори во главниот град на Пакистан

Рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, утре ќе отпатува во официјална посета на Кина, во услови на зголемени тензии меѓу САД и Иран по неуспехот на преговорите во Исламабад одржани за време на викендот, соопшти денес кинеското Министерство за надворешни работи, пренесува Анадолу.

„На покана на членот на Политичкото биро на Централниот комитет на КПК (Комунистичка партија на Кина) и министерот за надворешни работи Ванг Ји, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ќе престојува во официјална посета на Кина на 14 и 15 април“, соопшти Министерството.

Руското Министерство за надворешни работи ја потврди посетата, наведувајќи во подоцнежно соопштение дека Лавров и Ванг ќе разговараат за широк спектар на прашања поврзани со билатералната соработка, перспективите за контакти на различни нивоа и координацијата на меѓународната сцена, со фокус на заедничката работа на мултилатералните платформи како што се Обединетите нации (ОН), Шангајската организација за соработка и блокот БРИКС на Бразил, Русија, Индија, Кина, Јужноафриканската Република и други.

„Се очекува и суштинска размена на мислења за голем број итни меѓународни и регионални прашања, вклучувајќи ја украинската криза и ситуацијата на Блискиот Исток“, се додава.

Вашингтон и Техеран не успеаја да постигнат договор за време на маратонските преговори во главниот град на Пакистан вчера и завчера.

Трамп подоцна најави поморска блокада на Ормускиот Теснец што ќе стапи на сила денес во 14:00 часот по Гринич.