- Разузнавачката служба соопшти дека украинските безбедносни агенции намерно го овозможуваат криумчарењето дрога низ земјата, тврдејќи дека на тој начин се бараат дополнителни извори на приходи

Руската разузнавачка служба ја обвини Украина за олеснување на транзитот на дрога од Латинска Америка кон Европа - Разузнавачката служба соопшти дека украинските безбедносни агенции намерно го овозможуваат криумчарењето дрога низ земјата, тврдејќи дека на тој начин се бараат дополнителни извори на приходи

Руската служба за надворешно разузнавање (СВР) денес ги обвини украинските власти за олеснување на транзитот на дрога од Латинска Америка кон Европа, тврдејќи дека Киев дозволил проширување на оваа трговија во замена за финансиски и други поволности, јавува Анадолу.

Разузнавачката служба соопшти дека украинските безбедносни агенции намерно го овозможуваат криумчарењето дрога низ земјата, тврдејќи дека на тој начин се бараат дополнителни извори на приходи поради недоволната финансиска поддршка од западните сојузници.

Разузнавачката служба, исто така, тврди дека латиноамериканските наркокартели ѝ помогнале на Украина во регрутирањето странски платеници за борба во нејзините вооружени сили.

Според СВР, криминални групи од Латинска Америка се обидуваат да го прошират транспортот на наркотици, вклучително и фентанил, кон Европа, поради засилувањето на кампањата против шверц на наркотици во САД.

„Украина од нив е видена како безбеден коридор за пристап до европскиот пазар, со оглед на недостигот на соодветна гранична и царинска контрола во земјата.“

СВР соопшти дека пристаништата во регионот Одеса стануваат „главна транзитна база на рутата за транспорт на дрога кон Европа преку Полска, Молдавија и Романија“.

„Покрај тоа, пристапот до украинскиот ’црн пазар‘ за оружје е од интерес за латиноамериканските наркокартели“, се додава во соопштението.

Украина не даде коментар за овие обвинувања.