На состанокот со турскиот министер за надворешни работи, Шојгу рече дека Москва и Анкара блиску соработувале за да го подготват договорот и да ги создадат условите потребни за негово спроведување

Русија тврди дека мешањето на Западот го оневозможило спроведувањето на Истанбулскиот договор за Украина од 2022 година На состанокот со турскиот министер за надворешни работи, Шојгу рече дека Москва и Анкара блиску соработувале за да го подготват договорот и да ги создадат условите потребни за негово спроведување

Секретарот на рускиот Совет за безбедност, Сергеј Шојгу, денес изјави дека мешањето на Западот го оневозможило спроведувањето на Истанбулскиот договор за Украина од 2022 година, и покрај подготвеноста на Москва и Анкара да го финализираат документот, јавува Анадолу.

Говорејќи за време на состанокот со турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан во Москва, Шојгу рече дека Москва и Анкара блиску соработувале за да го подготват договорот и да ги создадат условите потребни за негово спроведување.

„Во тоа време, Истанбулскиот договор беше подготвен преку заеднички напори. Ако не беше мешањето од Западот, ги имавме сите можности да ја завршиме оваа работа“, рече Шојгу.

Шојгу го обвини и генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, тврдејќи дека не ги исполнил преземените обврски од Договорот за извоз на жито преку Црното Море.

„Русија и Турција целосно ги исполнија своите обврски. Единствениот учесник што не успеа да ги исполни обврските што ги презеде беше третата страна во договорот“, рече Шојгу, мислејќи на ОН и Гутереш.

Рускиот официјален претставник ја истакна, како што ја опиша, историјата на продуктивна соработка меѓу Москва и Анкара за низа прашања.

Тој укажа на заедничките напори во Сирија, вклучително и воспоставувањето зони на деескалација и антитерористичките операции, велејќи дека двете земји наоѓале заемно прифатливи решенија и покрај тешките околности.

Шојгу ја спомена и соработката за прашања поврзани со Украина, вклучително и враќањето на турските бродови од украинските пристаништа.

Тој предложи да се разговара за актуелните предизвици со кои се соочуваат двете земји, велејќи дека иако некои долготрајни прашања сè уште остануваат, се појавиле и нови можности за соработка.