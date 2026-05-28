- „Како резултат на активните офанзивни операции на единиците на Северната група сили, воспоставена е контрола врз населеното место Нововасиливка во Харковската Област“

Русија тврди дека зазела уште две населени места во Украина - „Како резултат на активните офанзивни операции на единиците на Северната група сили, воспоставена е контрола врз населеното место Нововасиливка во Харковската Област“

Руското Министерство за одбрана денес соопшти дека уште едно украинско населено место е под контрола на неговите сили, пренесува Анадолу.

Министерството во соопштението наведува дека е заземено селото Нововасиливка во Харковската Област.

„Како резултат на активните офанзивни операции на единиците на Северната група сили, воспоставена е контрола врз населеното место Нововасиливка во Харковската Област“, се вели во соопштението.

Украинскиот Генералштаб соопшти дека уште една рафинерија за нафта е погодена во рускиот град Туапсе во Краснодарската Област во напад со беспилотни летала извршен во текот на ноќта.

Украина не објави веднаш коментар за руските тврдења.

Независната верификација е тешка поради тековниот конфликт.