Русија тврди дека зазела уште две населени места во Украина

Elena Teslova
28 Мај 2026•Ажурирај: 28 Мај 2026
Руското Министерство за одбрана денес соопшти дека уште едно украинско населено место е под контрола на неговите сили, пренесува Анадолу.
Министерството во соопштението наведува дека е заземено селото Нововасиливка во Харковската Област.
„Како резултат на активните офанзивни операции на единиците на Северната група сили, воспоставена е контрола врз населеното место Нововасиливка во Харковската Област“, се вели во соопштението.
Украинскиот Генералштаб соопшти дека уште една рафинерија за нафта е погодена во рускиот град Туапсе во Краснодарската Област во напад со беспилотни летала извршен во текот на ноќта.
Украина не објави веднаш коментар за руските тврдења.
Независната верификација е тешка поради тековниот конфликт.