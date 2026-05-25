Русија соопшти дека 6 лица се загинати во синоќешните украински напади

Русија денес соопшти дека шест лица загинале во синоќешните украински напади, додека Москва и Украина разменуваат обвинувања за напади со беспилотни летала и ракети, јавува Анадолу.

Во рускиот регион Белгород, кој се граничи со Украина, еден цивил загина, а еден е повреден, додека енергетската инфраструктура претрпе штета во, како што соопштија локалните власти, напад со ракети и беспилотни летала.

Регионалниот оперативен штаб соопшти дека информацијата е објавена на Телеграм.

Во регионот Брјанск, едно лице загина, а друго е повредено за време на артилериски напад врз селото Белаја Берјозка, соопшти вршителот на должноста регионален гувернер Јегор Ковалчук.

Ковалчук ​​рече дека се оштетени и неколку станбени згради, куќи, јавни објекти и административни градби.

Во делот од регионот Донецк, кој е под контрола на Русија, четири лица, меѓу кои и две малолетни лица, се убиени во украински напад со беспилотни летала, според градоначалникот поставен од Русија Иван Горловкин.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека неговите системи за противвоздушна одбрана пресретнале 173 беспилотни летала во 14 региони, вклучувајќи го и анектираниот Крим.

Во меѓувреме, Генералштабот на Украина ја обвини Русија за лансирање на 262 беспилотни летала преку ноќта, велејќи дека 246 биле пресретнати или потиснати.

Олех Синиехубов, началник на воената администрација на регионот Харков, рече дека руските сили извршиле напади со беспилотни летала врз Харков и 21 населено место низ регионот во текот на изминатите 24 часа, при што се повредени 18 лица, вклучувајќи и едно дете.

Во регионот Суми, едно лице загина, а четири се повредени во руските напади во истиот период, изјави регионалниот гувернер Олех Грихоров.

Независната верификација на тврдењата дадени од двете страни е тешка поради тековната војна.