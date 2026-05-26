Русија повика чешки дипломат на разговор во знак на протест за приведувањето руски митрополит

Elena Teslova
26 Мај 2026•Ажурирај: 26 Мај 2026
Министерството за надворешни работи на Русија соопшти дека денес му врачило протестна нота на чешкиот дипломатски претставник Јан Ондрејка. Повод за овој чекор е приведувањето на висок руски свештеник во Чешката Република, јавува Анадолу.
Руската страна реагираше со „остар протест“ поради приведувањето на митрополитот Иларион Алфеев кој, според информациите, бил приведен во Чешката Република во неделата, се наведува во соопштението на Министерството.
Москва ги опиша како „апсурдни и целосно неосновани“ обвинувањата поврзани со „производство и трговија со наркотични супстанции“ поднесени против свештеникот, кој раководи со Руската православна црковна општина во Карлови Вари, град со голем број странско население.
Министерството, исто така, тврди дека полициската операција за приведување на свештеникот, за која се наведува дека била спроведена врз основа на анонимна дојава, укажува на тоа дека случајот бил „планиран и од провокативна природа“.
Русија побара „безусловно и итно ослободување“ на Иларион и повика на прекин на, како што го опиша, притисокот врз претставниците на Руската православна црква во Чешката Република, поранешна советска сателитска земја.