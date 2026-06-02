- „Во спротивно, доколку другата страна продолжи да го одолговлекува процесот, одбивајќи мировни преговори и сериозни одлуки што ќе го трасираат патот за мирно решение, 'специјалната воена операција' ќе продолжи“

Русија: Одржуваме контакти со САД, преговорите за Украина се во фаза на мирување - „Во спротивно, доколку другата страна продолжи да го одолговлекува процесот, одбивајќи мировни преговори и сериозни одлуки што ќе го трасираат патот за мирно решение, 'специјалната воена операција' ќе продолжи“

Русија ги одржува контактите со САД, но преговорите со Украина се во фаза на мирување, соопшти денес Кремљ, јавува Анадолу.

На брифингот со новинарите, портпаролот Дмитриј Песков повтори дека Русија претпочита целите да ги постигне по мирен пат и дека земјата е подготвена за преговори.

„Во спротивно, доколку другата страна продолжи да го одолговлекува процесот, одбивајќи мировни преговори и сериозни одлуки што ќе го трасираат патот за мирно решение, 'специјалната воена операција' ќе продолжи“, изјави Песков.

Тој го повтори барањето на Русија до Украина да се повлече од регионот Донбас, додавајќи дека војната би можела да заврши наскоро по еден таков чекор.

Песков додаде дека иако разговорите за Украина се во фаза на мирување, Русија ги одржува контактите со САД.

„Контактите преку постојните канали се одвиваат во континуитет“, изјави Песков.

Мировните преговори за завршување на руско-украинската војна бележат забавување по американско-израелската војна против Иран, која во моментов е во фаза на мирување, додека во тек се напори за трајно решение.