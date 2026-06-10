Русија најави „ефикасни и остри мерки“ како одговор на најновиот пакет санкции од ЕУ

Burç Eruygur
10 Јуни 2026•Ажурирано: 10 Јуни 2026
Русија денес соопшти дека ќе одговори на најновиот пакет санкции на Европската Унија (ЕУ), кој беше објавен ден претходно, со „ефикасни и остри мерки“, јавува Анадолу.
„Ќе одговориме на најновиот пакет санкции на ЕУ со ефикасни и остри мерки“, изјави портпаролката на Министерството за надворешни работи, Марија Захарова, за новинарите на прес-конференција.
Захарова истакна дека Русија најостро ги осудува „сите нелегитимни еднострани принудни мерки“ и додаде дека сè поголем број земји го делат и го поддржуваат ваквиот пристап.
Дваесет и седумчлениот блок утре го предложи својот 21-ви пакет санкции против Русија, наведувајќи дека целта е дополнително да се ослабне способноста на Москва за финансирање на војната во Украина.