- „Ќе одговориме на најновиот пакет санкции на ЕУ со ефикасни и остри мерки“

Русија најави „ефикасни и остри мерки“ како одговор на најновиот пакет санкции од ЕУ - „Ќе одговориме на најновиот пакет санкции на ЕУ со ефикасни и остри мерки“

Русија денес соопшти дека ќе одговори на најновиот пакет санкции на Европската Унија (ЕУ), кој беше објавен ден претходно, со „ефикасни и остри мерки“, јавува Анадолу.

„Ќе одговориме на најновиот пакет санкции на ЕУ со ефикасни и остри мерки“, изјави портпаролката на Министерството за надворешни работи, Марија Захарова, за новинарите на прес-конференција.

Захарова истакна дека Русија најостро ги осудува „сите нелегитимни еднострани принудни мерки“ и додаде дека сè поголем број земји го делат и го поддржуваат ваквиот пристап.

Дваесет и седумчлениот блок утре го предложи својот 21-ви пакет санкции против Русија, наведувајќи дека целта е дополнително да се ослабне способноста на Москва за финансирање на војната во Украина.