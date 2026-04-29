Русија и Украина со меѓусебни обвинувања за ноќни напади со беспилотни летала

Русија и Украина денес се обвинија меѓусебно за извршување напади со беспилотни летала во текот на ноќта, јавува Анадолу.

Во Русија, гувернерот на Оренбург, Евгениј Солнцев, на Телеграм соопшти дека Украина се обидела да цели неколку индустриски капацитети во регионот, додавајќи дека четири беспилотни летала биле соборени од воздушната одбрана, според Министерството за одбрана.

Тој рече дека во текот на ноќта била издадена тревога за воздушен напад и биле воведени привремени ограничувања за летовите на регионалниот аеродром.

Овие ограничувања, заедно со тревогата, биле укинати утрово.

Полицијата во казахстанскиот регион Актобе соопшти дека остатоци од објект што наликува на беспилотно летало паднале во близина на селото Алимбет, јави новинската агенција „Казинформ“.

Од медиумот се вели дека неидентификуваниот објект паднал на околу девет километри од руската граница, предизвикувајќи експлозија и пожар, по што регионалните власти започнаа истрага.

Одделно, гувернерот на Перм, Дмитриј Махонин, потврди дека беспилотно летало паднало на просторот на индустриска локација во главниот град на регионот, лоциран на околу 1.400 километри од украинската граница.

Додека руските власти не дадоа дополнителни коментари за нападите, украинскиот претседател Владимир Зеленски на американската платформа за социјални медиуми „Х“ напиша дека Евгениј Хмара, вршител на должноста шеф на Службата за безбедност на Украина, го известил за „новата фаза во употребата на украинското оружје за ограничување на потенцијалот на руската војна“.

„Благодарен сум на момците од Службата за безбедност на Украина за нивната прецизност. Растојанието по воздушна линија е над 1.500 километри. Ќе продолжиме да ги зголемуваме овие дострели, а ова се целосно оправдани украински одговори на рускиот терор. Важно е секој удар да ги намалува капацитетите на руската воена индустрија, логистиката и извозот на нафта“, додаде Зеленски.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека неговата воздушна одбрана соборила 98 украински беспилотни летала над седум региони и Крим, кој Москва го анектираше во 2014 година.

Во Украина, гувернерот на Харков, Олех Сињехубов, изјави дека во руски напад со беспилотно летало е погоден индустрискиот округ на регионалниот центар, имајќи за цел бензинска пумпа.

Во меѓувреме, гувернерот на Одеса, Олех Кипер, соопшти дека болница и станбени згради биле значително оштетени, а избувнал и пожар на теренот на биосферниот резерват Дунав.

„За жал, две лица се повредени: 47-годишен маж и 56-годишна жена. Жената е хоспитализирана со повеќекратни повреди од шрапнели, а лекарите ја оценуваат нејзината состојба како сериозна“, рече Кипер.

Украинските воздухопловни сили соопштија дека нивната воздушна одбрана соборила 154 од 171 беспилотно летало лансирани од Русија во текот на ноќта.