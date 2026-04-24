Русија и Украина разменија по 193 воени заробеници

Русија и Украина денес извршија размена на воени заробеници, при што беа ослободени по 193 војници од двете страни, пренесува Анадолу.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) и Соединетите Американски Држави (САД) дејствувале како хуманитарни посредници во процесот на размената.

Сите војници во моментов ја добиваат неопходната „психолошка и медицинска помош“ во Белорусија, се наведува во соопштението, при што се додава дека заробениците подоцна ќе бидат вратени во Русија на понатамошно лекување.

Од своја страна, украинскиот претседател Владимир Зеленски потврди дека „193 украински војници се враќаат дома како дел од размената на заробеници“.

„Меѓу нив се припадници на Вооружените сили, Националната гарда, Граничната служба, Националната полиција и Државната специјална транспортна служба“, напиша Зеленски на американската платформа за социјални медиуми Х.

Тој додаде дека меѓу ослободените има и „лица против кои Русија подигна кривични постапки, како и ранети војници“.

Претходно, на 11 април, Москва и Киев разменија по 175 заробеници.