Русија испрати 27 тони хуманитарна помош во Либан, ќе ги евакуира државјаните со повратен лет

Руското Министерство за вонредни ситуации денес соопшти дека синоќа за Либан тргнал специјален лет со 27 тони хуманитарна помош, пренесува Анадолу.

Министерството наведе дека помошта вклучува мобилни генератори на струја, храна, шатори, ќебиња и комплети за спиење.

„На авионот Ил-76 на Министерството има повеќе од 27 тони помош: мобилни генератори, залихи од храна, шатори, ќебиња, душеци и перници“, се вели во соопштението.

Испораката е организирана по налог на претседателот Владимир Путин и директивата на министерот за вонредни состојби Александар Куренков, соопшти Министерството.

Со повратниот лет од Бејрут до Москва, руските граѓани и членовите на нивните семејства ќе бидат вратени во Русија, се вели во соопштението.