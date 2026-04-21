Русија испрати 27 тони хуманитарна помош во Либан, ќе ги евакуира државјаните со повратен лет

Elena Teslova
21 Април 2026•Ажурирај: 21 Април 2026
Руското Министерство за вонредни ситуации денес соопшти дека синоќа за Либан тргнал специјален лет со 27 тони хуманитарна помош, пренесува Анадолу.
„На авионот Ил-76 на Министерството има повеќе од 27 тони помош: мобилни генератори, залихи од храна, шатори, ќебиња, душеци и перници“, се вели во соопштението.
Испораката е организирана по налог на претседателот Владимир Путин и директивата на министерот за вонредни состојби Александар Куренков, соопшти Министерството.
Со повратниот лет од Бејрут до Москва, руските граѓани и членовите на нивните семејства ќе бидат вратени во Русија, се вели во соопштението.