Русија доби покана за учество на Самитот на Г-20 во САД

Русија доби покана за учество на Самитот на Г-20 во Соединетите Американски Држави (САД), кој ќе се одржи во декември, јавува Анадолу.

„Постои покана за учество на највисоко ниво,“ изјави заменик-министерот за надворешни работи, Александар Панкин, пред новинарите, пренесува новинската агенција ТАСС.

Тој додаде дека сè уште не е прецизирано кој ќе ја претставува Русија на овој собир, напоменувајќи дека одлуката се очекува да биде донесена поблиску до датумот на самиот настан.

Самитот на Г-20 претставува годишен собир на лидерите на развиените економии и економиите во развој, на кој се дискутира за најитните глобални предизвици.