- „На амбасадорот му беше упатена протестна нота во врска со неодамнешната средба во Киев, олеснета од режимот на Зеленски...“

Русија го повика германскиот амбасадор поради средбата на пратеник со чеченски бегалец од законот - „На амбасадорот му беше упатена протестна нота во врска со неодамнешната средба во Киев, олеснета од режимот на Зеленски...“

Руското Министерство за надворешни работи денес соопшти дека го повикал на разговор германскиот амбасадор Александар Граф Ламбсдорф, поради средбата на германски пратеник со поранешниот руски државјанин и баран криминалец, Ахмед Закаев, јавува Анадолу.

Министерството истакна дека упатило протестна нота до амбасадорот поради средбата што се одржала во Киев.

„На амбасадорот му беше упатена протестна нота во врска со неодамнешната средба во Киев, олеснета од режимот на Зеленски, помеѓу пратеникот на Бундестагот и член на парламентарната комисија за надворешни работи од владејачката Христијанско-демократска унија, Родерих Кизеветер, и Ахмед Закаев, водачот на терористичката организација ‘Чеченска Република Ичкерија’, која е забранета во Русија и по кого е распишана меѓународна потерница“, се вели во соопштението.

Според Министерството, германскиот пратеник „ги поздравил антируските активности” на припадниците на оваа организација, кои активно учествувале во упадот на Украина во руските региони Белгород и Курск.

Министерството истакна дека Кизеветер исто така ги повикал Закаев и неговите соработници активно да соработуваат со Берлин, со цел регрутирање на руските емигранти кои живеат во Германија „за спроведување операции со цел дестабилизација на општествено-политичката ситуација“ во Русија.

„Москва ја смета оваа средба помеѓу пратеникот од германскиот Парламент и озлогласениот криминалец за неоспорен доказ за намерата на германските власти да се мешаат во внатрешните работи на Русија и да создаваат закани по руската национална безбедност, вклучително и преку интеракција со терористички структури под покровителство на киевскиот криминален режим“, соопшти Министерството.

Германската страна била предупредена за штетните последици по самата земја од ваквите постапки. Непријателските чекори против Русија неизбежно ќе добијат соодветен одговор, се наведува во соопштението.

Закаев е роден во 1959 година во Казахстан, каде што многу Чеченци биле депортирани за време на советската ера. Тој се школувал за актер и работел во театарот во чеченскиот главен град, Грозни.

Закаев станал значаен теренски командант за време на Првата чеченска војна (1994-1996), стигнувајќи до чинот бригаден генерал. Русија го смета Закаев за терорист и од 2001 година има распишано меѓународна потерница под обвиненија кои вклучуваат вооружен бунт, убиство и киднапирање. Во 2003 година тој доби политички азил во Обединетото Кралство и оттогаш живее во Лондон.