Русија ги продолжува воените вежби со оружје со нуклеарен капацитет, вклучувајќи ги Стратегиските ракетни сили и флотите

Руското Министерство за одбрана денес соопшти дека Вооружените сили на земјата ги продолжуваат воените вежби кои вклучуваат ракетни системи со нуклеарен капацитет, јавува Анадолу.

Како дел од вежбите, формациите и воените единици на Стратегиските ракетни сили, Северната и Пацифичката флота, Далечинската авијација, како и на Ленинградскиот и Централниот воен округ, спроведоа мерки за подготовка за борбени мисии кои вклучуваат лансирање ракети, се наведува во соопштението на Министерството.

Мобилните копнени стратегиски ракетни системи беа распоредени покрај борбените патролни рути и позиционирани на теренските локации за распоредување, се додава во соопштението.

Во меѓувреме, подморниците на нуклеарен погон со балистички ракети се преместија во одредените поморски области за обука за да извршуваат мисии на борбена должност, истакна Министерството.

Оттаму е соопштено дека пилотите од воздухопловните единици кои учествуваат во вежбите, исто така, вежбаат монтирање на специјални боеви глави врз хиперсоничните ракети „Кинжал“ и изведуваат летови во одредените зони за патролирање.