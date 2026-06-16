- Врз основа на официјалните податоци објавени од градоначалникот Собјанин, последниот напад се вбројува меѓу најголемите напади со беспилотни летала врз Москва оваа година

Русија во текот на ноќта пресретна 172 украински беспилотни летала, од кои 60 ја имале за цел Москва - Врз основа на официјалните податоци објавени од градоначалникот Собјанин, последниот напад се вбројува меѓу најголемите напади со беспилотни летала врз Москва оваа година

Руската противвоздушна одбрана во текот на ноќта пресретна и уништи 172 украински беспилотни летала во неколку региони на земјата, како и над Азовското и Црното Море, соопшти денес Министерството за одбрана на Русија, јавува Анадолу.

Нападот опфати и голема акција со беспилотни летала чија цел беше регионот на Москва.

Според градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, од почетокот на денот воздушната одбрана соборила 60 беспилотни летала кои се движеле кон главниот град.

Врз основа на официјалните податоци објавени од Собјанин, последниот напад се вбројува меѓу најголемите напади со беспилотни летала врз Москва оваа година.

Најголемиот напад се случи на 17 мај, кога руските власти соопштија дека биле пресретнати 81 беспилотно летало кои се движеле кон главниот град. Воздушната одбрана, исто така, наводно уништила 38 беспилотни летала на 16 мај и 61 на 7 мај.

Собјанин изјави дека објект во нафтена рафинерија во Москва претрпел оштетувања за време на нападот кој сè уште трае.

Тој веднаш не соопшти детали за степенот на штетата или дали тоа влијаело врз работата на рафинеријата.

Во јужниот руски регион Краснодар, локалните власти соопштија дека избувнал пожар во складиште за нафта во селото Полтавскаја, откако остатоци од соборено беспилотно летало паднале врз објектот.

Министерството за вонредни состојби на Русија, исто така, соопшти дека за време на нападот била оштетена станбена зграда во градот Електростал, источно од Москва.

Не беа пријавени жртви.

Украинскиот претседател Владимир Зеленски на Телеграм потврди дека тие ја нападнале рафинеријата, нагласувајќи дека ваквите напади се всушност нивните „санкции од далечина“.