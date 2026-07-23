- „Знаете, Хусите во голема мера беа паметни и се држеа настрана од сето ова во текот на конфликтот, но сега очигледно се вовлекоа во ова, тргнувајќи по Саудиска Арабија и нејзините бродови“

Рубио: Хусите треба да се држат настрана од конфликтот со Иран - „Знаете, Хусите во голема мера беа паметни и се држеа настрана од сето ова во текот на конфликтот, но сега очигледно се вовлекоа во ова, тргнувајќи по Саудиска Арабија и нејзините бродови“

Американскиот државен секретар Рубио денес изјави дека Хусите треба да се „држат настрана“ од конфликтот со Иран, тврдејќи дека тие биле „намамени“ во војната на Блискиот Исток од страна на Техеран, јавува Анадолу.

„Се надевам дека ќе престанат. Навистина не треба да го прават тоа. Тие беа намамени во ова од страна на Иранците“, изјави Рубио за новинарите на Филипини.

„Знаете, Хусите во голема мера беа паметни и се држеа настрана од сето ова во текот на конфликтот, но сега очигледно се вовлекоа во ова, тргнувајќи по Саудиска Арабија и нејзините бродови“, рече Рубио.

Тој изрази надеж за деескалација на ситуацијата, велејќи дека Хусите „треба да се држат настрана и да престанат. Ќе видиме што ќе се случи таму. Очигледно, тоа не е позитивен развој на настаните. Ќе видиме што ќе се случи“.

Високиот американски дипломат тврдеше дека секогаш кога Иранците прават договор, „луѓето што таму се на власт или го раскинуваат или сакаат да го сменат“, додавајќи дека Техеран „не е подготвен да постигне договор“.

Велејќи дека „Иран моли“ за одржување разговори со САД и постигнување договор, Рубио истакна дека „проблемот е што секогаш кога овие луѓе прават договор, тие или го раскинуваат или откако ќе го направат, сакаат да го сменат договорот“.

„Веројатно сè уште не се подготвени да склучат договор, но наскоро ќе бидат бидејќи цената што ја плаќаат е многу висока“, рече Рубио, додавајќи дека политиката на американскиот претседател Доналд Трамп „е глава за око“.

„Цената ќе продолжи да расте секоја вечер додека не се вразумат. Во моментов, очигледно, тие сè уште не се вразумиле“, рече Рубио, додавајќи дека Техеран веќе „плаќа многу висока цена“.