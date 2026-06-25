- Рубио рече дека САД веќе распоредуваат тимови за пребарување и спасување од округот Ферфакс, Вирџинија, како и од Лос Анџелес, Калифорнија

Рубио: САД ќе се потпрат на Министерството за одбрана за распоредување ресурси во Венецуела за хуманитарни цели - Рубио рече дека САД веќе распоредуваат тимови за пребарување и спасување од округот Ферфакс, Вирџинија, како и од Лос Анџелес, Калифорнија

Американскиот државен секретар Марко Рубио денес изјави дека Вашингтон ќе мора да се потпре на Министерството за одбрана за распоредување ресурси во Венецуела, како поддршка на хуманитарните операции по разорните земјотреси, јавува Анадолу.

„Имав можност рано утринава да разговарам со Делси Родригез, вршителка на функцијата претседател на Венецуела“, изјави Рубио за новинарите во Бахреин, додавајќи дека САД веќе распоредуваат тимови за пребарување и спасување од округот Ферфакс, Вирџинија, како и од Лос Анџелес, Калифорнија.

„Ќе додадеме и други, тоа им е најитна потреба во моментов, за напорите за пребарување и спасување“, рече Рубио, додавајќи дека и други земји понудиле помош за Венецуела.

Тамошниот аеродром е тешко оштетен, рече тој, укажувајќи на потребата да се потпрат на Министерството за одбрана за распоредување ресурси во регионот.

Министерството за одбрана ќе мора да одигра клучна логистичка улога во оваа ситуација бидејќи поседува капацитети за слетување на тешко достапни терени.

Тој рече дека операцијата ќе биде „голема, ќе биде брза и ќе биде ефикасна“.

„Исто така, им помагаме со одредени воздушни снимки, особено на крајбрежните области каде што немаат целосна видливост за тоа каква е штетата и какво е влијанието“, рече тој.

Рубио, исто така, истакна дека наредните денови САД може да им помогнат на Венецуелците „да ги обноват своите комуникации, интернетот и телекомуникациите“ додавајќи дека Вашингтон ќе биде во контакт со некои од водечките хуманитарни организации.