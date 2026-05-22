Рубио: Постигнат е мал напредок во однос на ситуацијата со Иран и Ормускиот Теснец - „Иран никогаш не смее да има нуклеарно оружје, тој едноставно не смее да го произведе“

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, денес изјави дека е постигнат „одреден мал напредок“ во однос на ситуацијата во која се вклучени Иран и Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

„Постигнат е мал напредок, не сакам да претерувам, но има малку придвижување и тоа е добро“, изјави Рубио за новинарите пред состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО, заедно со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте.

Рубио истакна дека „основните работи остануваат исти“, додавајќи: „Иран никогаш не смее да има нуклеарно оружје, тој едноставно не смее да го произведе“.

Тој истакна дека Вашингтон го чека исходот од тековните разговори поврзани со Иран, нагласувајќи дека прашањата околу збогатувањето ураниум и резервите на високо збогатен ураниум на Техеран ќе мора да бидат решени.

Рубио, исто така, го обвини Иран за обид да воспостави „систем за наплата на патарина“ во Ормускиот Теснец, велејќи дека Техеран се обидува да го убеди Оман да се приклучи на иницијативата.

„Не постои земја во светот што треба да го прифати тоа“, рече тој, нарекувајќи ја идејата „неприфатлива“.

„Ако се случи тоа во Ормускиот Теснец, ќе се случи на уште пет други места низ светот“, додаде Рубио.

Шефот на американската дипломатија изјави дека Вашингтон работи преку ОН на резолуција спонзорирана од Бахреин поврзана со ова прашање, тврдејќи дека таа добила широка меѓународна поддршка.

„Да видиме дали Обединетите нации сè уште функционираат“, рече Рубио, истовремено критикувајќи неименувани членки на Советот за безбедност кои наводно размислуваат да стават вето на резолуцијата.

Од своја страна, Руте рече дека состанокот на НАТО ќе се фокусира на издвојувањата за одбраната, Украина и слободата на пловидба, во ек на растечката загриженост поради Иран и Ормускиот Теснец.

„Од многу мои колеги тука слушам дека е сосема неприфатливо слободата на пловидба буквално да се гази и да се нарушува на начинот на кој се прави тоа во моментов“, изјави Руте.

Тој, исто така, им се заблагодари на САД за континуираната воена поддршка за Украина, особено за снабдувањето со системи за пресретнување финансирани од европските и канадските сојузници.

Рубио уште додаде дека претстојниот самит на лидерите на НАТО во Анкара ќе биде „еден од поважните самити на лидери во историјата на НАТО“, наведувајќи го одбранбеното индустриско производство, споделувањето на товарот и глобалните безбедносни предизвици меѓу приоритетите на Алијансата.