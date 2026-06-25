- Рубио посочи дека САД „нема да донесат никакви одлуки или обврски што на кој било начин ги поткопуваат благосостојбата, стабилноста или безбедноста на нашите партнери“

Рубио: „Нула поддршка“ од земјите од Персискиот Залив за какви било царини за Ормускиот Теснец - Рубио посочи дека САД „нема да донесат никакви одлуки или обврски што на кој било начин ги поткопуваат благосостојбата, стабилноста или безбедноста на нашите партнери“

Американскиот државен секретар Марко Рубио денес изјави дека постои „нула поддршка“ од земјите од Персискиот Залив за какви било царини и друга наплата за користење на Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

„Меѓу земјите од Заливот има нула поддршка за какви било царини или данок или нешто што се наплатува за користење на меѓународни води“, изјави Рубио за новинарите во Бахреин.

Тој рече дека имал „многу добра средба со земјите од Персискиот Залив“, додавајќи дека тие споделиле „многу конкретни грижи и идеи“.

„Додека влегуваме во овие преговори (со Иран) на техничко и политичко ниво, сакаме тие да бидат вклучени“, рече тој, додавајќи дека САД „нема да донесат никакви одлуки или обврски што на кој било начин ги поткопуваат благосостојбата, стабилноста или безбедноста на нашите партнери“.

Тој додаде дека фондот за обнова на Иран во вредност од 300 милијарди долари не бил тема на разговор со земјите од Персискиот Залив, велејќи дека „тоа е прашање за подоцна и ќе се решава во соодветна фаза од процесот“.

Коментирајќи ги тековните преговори меѓу Израел и Либан, Рубио рече: „Според нашите очекувања, многу сме блиску да постигнеме договор за намери меѓу двете земји што би навестил ветувачка иднина.“

„Тоа ќе биде процес, ќе бара време и многу работа, но може да кажам дека првпат во 30 години суверената Влада на Либан директно разговара со Владата на Израел“, рече тој.