- „Сакаме да се осигуриме дека сите одлуки што се носат во овој преговарачки процес секогаш ги земаат предвид интересите на нашите партнери и сојузници во регионот“, рече државниот секретар на САД

Рубио: Договорот со Иран не смее да биде во спротивност со интересите на американските партнери - „Сакаме да се осигуриме дека сите одлуки што се носат во овој преговарачки процес секогаш ги земаат предвид интересите на нашите партнери и сојузници во регионот“, рече државниот секретар на САД

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, изјави денес дека сите одлуки донесени во текот на преговорите за договор со Иран не треба да бидат спротивни со „интересите на нашите партнери и сојузници во регионот“, јавува Анадолу.

„Сакаме да се осигуриме дека сите одлуки што се носат во овој преговарачки процес секогаш ги земаат предвид интересите на нашите партнери и сојузници во регионот“, рече Рубио.

Тој додаде дека „нема дел од овој договор што на кој било начин ја поткопува безбедноста, стабилноста или просперитетот на нашите партнери во Персискиот Залив, и тоа е во сржта на мојата денешна посета“.

Зборувајќи за време на средбата со министрите за надворешни работи на земјите членки на Советот за соработка во Персискиот Залив во главниот град на Бахреин, Манама, Рубио рече дека САД посакуваат мир во регионот.

„Сега влегуваме во нова фаза, која се надеваме дека ќе доведе до мир. Тоа е она што сите го посакуваме – овој регион да биде место каде што луѓето ќе се фокусираат на заработка, а не на бомби и оружје, и на подобрување на економскиот живот на своите граѓани, а не на напади врз други земји“, рече Рубио.

Тој изрази надеж дека договорот со Иран ќе доведе до „многу позитивен исход“, истакнувајќи дека САД се подготвени да соработуваат со Иран доколку Техеран се „фокусира на благосостојбата на својот народ“.

„Сакаме договор што е добар, реален, проверлив и што ќе се почитува“, нагласи Рубио.