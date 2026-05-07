Рубио во Ватикан на средба со папата Лав XIV

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, пристигна во Рим денес, каде што ќе одржи средби во Ватикан и со италијански претставници, пренесува Анадолу.

Рубио слета на аеродромот „Чампино“ под засилени мерки за безбедност, по што се упати кон Ватикан, јави агенцијата АНСА.

Придружуван од американскиот амбасадор на Светиот Престол, Брајан Бурч, Рубио во Ватикан беше пречекан од монсињор Петар Рајиќ, префект на Папскиот дом, пред да влезе во Апостолската палата на средба со папата Лав XIV.

Се очекува состанокот зад затворени врати меѓу понтифот и Рубио да трае околу половина час.

Потоа Рубио ќе се сретне со шефот на дипломатијата на Ватикан, италијанскиот кардинал Пјетро Паролин.

Исто така, се очекува Рубио утре во Палацо Киџи да одржи разговори со Кабинетот на италијанската премиерка Џорџа Мелони.

Посетата доаѓа во време на тековни дипломатски напори во кои се вклучени САД, Европа и Ватикан во врска со меѓународната безбедност и геополитичките прашања.

Според АНСА, полскиот премиер Доналд Туск, исто така, престојувал во Ватикан утринава и се сретнал со папата непосредно пред пристигнувањето на Рубио.

Средбата се реализира откако американскиот претседател Доналд Трамп, во интервјуто со радиоводителот Хју Хјуит на почетокот на оваа недела, го обвини папата за „загрозување на многу католици“, тврдејќи дека понтифот „смета дека е в ред Иран да поседува нуклеарно оружје“.

„Овие изјави претставуваат најнова ескалација на тензиите меѓу Белата куќа и Ватикан, по претходните критики на папата во врска со американско-израелската војна против Иран.“

Рубио е католик и својата прва причест во црквата ја примил во 1984 година.