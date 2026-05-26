Ројтерс соочен со критики поради насловот за несреќата во која учествуваше турски автономен автобус

Ројтерс се соочи со критики на социјалните мрежи откако корисниците ја обвинија новинската агенција за неправедно прикажување на турска автомобилска компанија преку, како што опишуваат критичарите, погрешен наслов за сообраќајна несреќа во која учествувал автономен автобус во Шведска, јавува Анадолу.

Критиките следуваат откако Ројтерс објави вест под наслов: „Автономниот автобус на турски Карсан удрен во Шведска, на првиот ден од пуштањето во сообраќај“.

Корисниците на социјалните мрежи тврдеа дека таквата формулација имплицира дека автономното возило ја предизвикало сообраќајната несреќа, иако во веста се наведува дека автобусот бил удрен од трамвај.

Подоцна, под објавата на Ројтерс на американската платформа за социјални медиуми Х се појави и забелешка од заедницата во која се наведува: „Наспроти насловот, автобусот 'бил' удрен од трамвај, како што е наведено и во самиот текст“.

Неколку корисници го обвинија Ројтерс за нарушување на репутацијата на турски Карсан, преку начинот на кој бил конструиран насловот.

Дебатата навистина се прошири меѓу турските корисници на социјалните мрежи, при што многумина го доведоа во прашање уредничкото формулирање и побараа поголема прецизност во меѓународното известување кога станува збор за турски компании.

Карсан се појави како еден од водечките извозници на електрични и автономни возила за јавен превоз во Турција и работи на повеќе европски пазари.