Романија: Падна Владата на премиерот Боложан, Парламентот изгласа недоверба - Премиерот рече дека земјите што се соочуваат со повеќекратни кризи треба да се стремат кон зацврстување на владите наместо нивна замена

Романскиот премиер беше сменет од функцијата денес откако Парламентот ѝ изгласа недоверба на неговата Влада, објавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Владата на Илие Боложан беше соборена откако пратениците го усвоија предлогот со 281 глас, јави јавниот сервис „Антена 3 Си-ен-ен“.

Говорејќи за време на дебатата пред гласањето, премиерот го нарече предлогот „лажен, циничен и вештачки“. Тој рече дека земјите што се соочуваат со повеќекратни кризи треба да се стремат кон зацврстување на владите наместо нивна замена.

Социјалдемократската партија (ПСД) одигра одлучувачка улога во усвојувањето на предлогот. Заедно со Алијансата за обединување на Романците (АУР), минатата недела таа најави дека ќе поднесе заеднички предлог за изгласување недоверба на Владата.

Тензиите растеа меѓу поранешните коалициски партнери, при што ПСД се дистанцираше од Владата, а нејзините министри поднесоа оставки.

Боложан го критикуваше овој потег, обвинувајќи ја ПСД за дестабилизација на Владата без да претстави алтернативен план за владеење.