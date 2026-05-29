Романија го повика рускиот амбасадор откако беспилотно летало се урна во станбена зграда

Романија денес го повика рускиот амбасадор на разговор, откако беспилотно летало, за кое романските власти потврдија дека е руско, се урна во станбена зграда во југоисточниот град Галац, при што се повредени две лица, јавува Анадолу.

Романската министерка за надворешни работи, Оана Тоиу, во објава на американската компанија за социјални медиуми Х, соопшти дека рускиот дипломат бил повикан во Министерството за надворешни работи по „исклучително сериозен инцидент“.

„Имаме потврда од Министерството за национална одбрана дека беспилотното летало што се урна во станбена зграда во Галац е од руско потекло“, рече Тоиу.

Според романските власти, беспилотното летало се урнало во станбена зграда во југоисточниот романски град Галац, во близина на границата со Украина, при што се повредени две лица и предизвикан е пожар.

„Безбедноста на Романија е наш апсолутен приоритет“, рече Тоиу.

Таа додаде дека Букурешт официјално ќе ја извести Москва за последиците што овој инцидент ќе ги има врз дипломатските односи меѓу двете земји, а воедно на ниво на Европската Унија ќе се разговара и за следните чекори во врска со новите пакет-санкции

Тоиу, исто така, истакна дека романскиот претседател Никушор Дан го свикал Врховниот совет за национална одбрана утринава по инцидентот.