- Мапата на патот вклучува комплетирање на уставната и правната рамка неопходна за претседателските и парламентарните избори, обединување на суверените институции и зајакнување на националниот суверенитет

Ривалските лидери во Либија постигнаа договор за мапа на патот за претседателски и парламентарни избори - Мапата на патот вклучува комплетирање на уставната и правната рамка неопходна за претседателските и парламентарните избори, обединување на суверените институции и зајакнување на националниот суверенитет

Шефовите на трите клучни политички институции во Либија денес постигнаа договор за мапа на патот за одржување на истовремени претседателски и парламентарни избори пред февруари 2027 година, како и за формирање комисија на високо ниво што ќе го надгледува процесот, јавува Анадолу.

Договорот беше постигнат за време на средбата меѓу претседателот на Претставничкиот дом, Агила Салех, претседателот на Високиот државен совет, Мухамед Такала и претседателот на Претседателскиот совет, Мухамед ал-Менфи, се наведува во заедничкото соопштение.

Тројцата лидери соопштија дека усвоиле рамковен документ со кој се дефинира мапата на патот за завршување на долготрајниот транзициски период во Либија.

Мапата на патот вклучува комплетирање на уставната и правната рамка неопходна за претседателските и парламентарните избори, обединување на суверените институции и зајакнување на националниот суверенитет.

Во документот, исто така, се повикува на економски и финансиски реформи, со цел заштита на јавните средства и зачувување на единството на државните институции пред почетокот на изборниот процес.

Тројцата лидери ја потврдија својата посветеност на Уставната декларација од 2011 година и нејзините амандмани, Либискиот политички договор потпишан во Мароко во 2015 година, како и на исходот од претходната трилатерална средба одржана во Каиро под покровителство на Арапската лига.

Тие, исто така, се договорија да продолжат со имплементација на мапата на патот, со сите неопходни приспособувања што ги одразуваат политичките случувања и националните иницијативи, со цел да се обезбедат истовремени претседателски и парламентарни избори.

Во соопштението се наведува дека ќе биде формиран врховен комитет што ќе го надгледува спроведувањето на мапата на патот и чекорите потребни за финализирање на изборниот процес, со цел да се стави крај на транзицискиот период во земјата.

Либија со години е политички поделена меѓу ривалските администрации на истокот и западот, додека во повеќе наврати напорите за организирање избори на национално ниво беа во застој поради спорови околу уставната основа и критериумите за кандидатура.