- Градови во зоната на ризик се Бостон, Њујорк, Филаделфија, Балтимор, Вашингтон, Чикаго, Минеаполис, Сент Луис, Нешвил, Атланта, Орландо и Кливленд

Речиси 162 милиона Американци изложени на ризик од екстремни температури и пожари што беснеат во западниот дел на САД - Градови во зоната на ризик се Бостон, Њујорк, Филаделфија, Балтимор, Вашингтон, Чикаго, Минеаполис, Сент Луис, Нешвил, Атланта, Орландо и Кливленд

Речиси 162 милиона Американци од 35 сојузни држави се под предупредување за екстремен топлотен бран, смртоносните пожари продолжуваат да горат во западниот дел на САД, а се очекува топлотниот бран да се интензивира во текот на неделата, јавува Анадолу.

Градови во зоната на ризик се Бостон, Њујорк, Филаделфија, Балтимор, Вашингтон, Чикаго, Минеаполис, Сент Луис, Нешвил, Атланта, Орландо и Кливленд, според Ен-би-си њуз, кој се повика на информациите на Националната метеоролошка служба.

Топлотниот бран ќе го зафати централниот дел на САД оваа недела, а од утре ќе се шири кон североисток и ќе трае до празничниот викенд.

Продолжува ризикот од големи до екстремни жештини, при што топлите ноќи ги зголемуваат здравствените ризици. Највисоки температури се очекуваат од четврток до сабота низ Среден Запад, подрачјето на Големите Езера, средниот Атлантик и североистокот, со речиси 100 дневни рекорди до 4 јули.

Во Њујорк во петок температурите ќе достигнат 35 Целзиусови степени со топлински индекс од 41 Целзиусов степен. Во Вашингтон и Роли, Северна Каролина, температурите ќе го достигнат 39 Целзиусови степени, со топлотен индекс од околу 42 Целзиусови степени.

Градоначалникот на Чикаго, Брендон Џонсон, ги предупреди жителите да се подготват за екстремни жештини што „може да бидат многу опасни“. Градот е под предупредување за екстремни температури до среда, според Мајк Барду од Националната метеоролошка служба.

Во меѓувреме, шумските пожари се проширија низ внатрешноста на западните делови на САД во текот на викендот, особено во Јута и Колорадо. Околу 2 милиона луѓе беа под предупредување за пожар во понеделник низ Аризона, Колорадо, Ново Мексико, Јута и делови од Вајоминг, Јужна Дакота и Небраска.

Тројца пожарникари загинаа на границата Колорадо-Јута, изјави шефот на американската шумска противпожарна служба, Брајан Фенеси, додавајќи дека уште двајца пожарникари се повредени.

Пожарот Котонвуд во југозападна Јута изгоре површини од над 93.000 хектари и е под контрола само 4%, според ВачДјути.ком (WatchDuty.com).

Според Националниот меѓуагенциски центар за противпожарни мерки, повеќе од 50 големи пожари горат низ целата држава, зафаќајќи површини од над 460.000 хектари.

Предупредувањата за квалитетот на воздухот остануваат на сила низ поголем дел од Колорадо поради чадот од шумските пожари.