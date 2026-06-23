- „Вторник би можел да стане најтопол ден некогаш забележан во јуни и да се приближи до тоа да биде најтопол ден во историјата на мерењата воопшто“

Рекордни температури ја зафатија Шпанија, топлотен бран ја погоди Европа - „Вторник би можел да стане најтопол ден некогаш забележан во јуни и да се приближи до тоа да биде најтопол ден во историјата на мерењата воопшто“

Шпанските метеоролози предупредија дека денешниот ден би можел да биде најтопол јунски ден откако се вршат мерењата, со оглед на тоа што силниот феномен на „топлинска купола“ ги подигна температурите над 40 Целзиусови степени во поголем дел од земјата, јавува Анадолу.

Шпанската метеоролошка агенција АЕМЕТ издаде предупредување за високи температури за речиси целата територија на земјата, при што највисок степен на аларм е прогласен во делови од Андалузија, Баскија и Кантабрија, каде што живата во термометарот би можела да достигне и до 44 Целзиусови степени.

Околу 17 од 50 главни градови на шпанските провинции се очекува да забележат температури што надминуваат 40 Целзиусови степени. Исто така, се очекува бран т.н. „тропски ноќи“, за време на кои температурите нема да се спуштат под 20 Целзиусови степени, што дополнително ќе го оневозможи ладењето на објектите.

„Вторник би можел да стане најтопол ден некогаш забележан во јуни и да се приближи до тоа да биде најтопол ден во историјата на мерењата воопшто“, изјави метеорологот на РТВЕ, Марк Сантандреу.

Топлинскиот бран започна во неделата и веќе собори рекорди.

Од АЕМЕТ соопштија дека во делови од Југоисточна Шпанија температурите во текот на ноќта веќе три дена не се спуштаат под 30 степени, што е незапаметен метеоролошки феномен за месец јуни на Пиринејскиот Полуостров.

Палма де Мајорка, исто така, ја забележа својата најтопла јунска ноќ во историјата.

Вонредниот топлински бран е поттикнат од топлинската купола што се протега низ поголем дел од Западна Европа, во комбинација со маса од многу топол и сув воздух што се движи кон север од пустината Сахара.

Според метеоролошката агенција АЕМЕТ, засилениот бран топол воздух од Сахара се движи кон север како резултат на синергијата меѓу антициклонот (системот на висок притисок) над континентална Европа и циклонот (системот на низок притисок) што се наоѓа западно од Пиринејскиот Полуостров.

Според пресметките на Индексот на климатски промени, глобалното затоплување ги направило овие екстремни горештини најмалку петпати поверојатни.

Во комбинација со интензивното летно сонце, се очекува овој бран да предизвика исклучително високи и долготрајни температури најмалку до средината на неделата.

Неколку други европски земји, вклучително и Франција, Италија, Швајцарија, Луксембург, Холандија и Обединетото Кралство, исто така, издадоа предупредувања за горештини од највисоко ниво.