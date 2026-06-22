- Дрогата била извлечена од подземните бункери што биле покриени со лажни подови во три бродски контејнери поставени во задниот дел на имотот

Рекордна заплена во Австралија: Полицијата откри 2,7 тони кокаин во најголемата акција досега - Дрогата била извлечена од подземните бункери што биле покриени со лажни подови во три бродски контејнери поставени во задниот дел на имотот

Австралиската полиција денес соопшти дека извршила „досега најголема“ заплена на кокаин во историјата на земјата, откривајќи 2,7 тони од оваа дрога во западен Сиднеј, јавува Анадолу.

Австралиската федерална полиција соопшти дека дрогата, која има пазарна вредност од 816 милиони австралиски долари (57,1 милион американски долари), била пронајдена скриена во подземни бункери на имот во населбата Лондондери.

Дрогата била извлечена од подземните бункери што биле покриени со лажни подови во три бродски контејнери поставени во задниот дел на имотот.

Според полицијата, ова е „досега најголема“ заплена на кокаин во Австралија, што на пазарот би било еднакво на околу 3 милиони поединечни улични зделки.

Заплената е резултат на едномесечна заедничка истрага на федералната полиција и полицијата на Квинсленд, која започнала откако локалните полицајци, реагирајќи на пожар во камион на пристаништето за чамци во Миџ Поинт, забележале 40 килограми кокаин како пливаат во водата.

Според полицијата, пожарот бил обид да се уништат доказите за шверц на дрога.

Полицијата веќе поднесе обвиненија за неколку лица за наводната шема за увоз на дрога, а судските процеси против нив се во тек.