Регрутирањето во белгиската Армија достигна рекордно ниво со речиси 3.000 нови војници - Мажите и понатаму го сочинуваат мнозинството од регрутите, вкупно 2.561, додека бројот на жени кои влегуваат во воена служба континуирано порасна на 432

Белгиските вооружени сили регрутираа речиси 3.000 нови професионални војници во 2025 година, заедно со 800 резервисти и над 700 цивилни службеници, што претставува рекордна година во однос на военото регрутирање, покажуваат бројките објавени денес, јавува Анадолу.

Податоците што ги побара белгискиот пратеник Аксел Вајдтс покажаа дека војската регрутирала 509 нови офицери и 1.181 подофицер, што е повеќе од претходните години, објави дневниот весник „Де Морген“.

Бројот на регрути кои се приклучуваат како редовни војници остана ист на 1.303.

Мажите и понатаму го сочинуваат мнозинството од регрутите, вкупно 2.561, додека бројот на жени кои влегуваат во воена служба континуирано порасна на 432.

Белгискиот министер за одбрана, Тео Франкен, постави цел за зголемување на бројот на Вооружените сили на речиси 35.000 лица до 2029 година, вклучувајќи професионални војници, резервисти и цивилен персонал.

Војската, исто така, бара техничари и специјалисти за информатичка технологија, бидејќи се соочува со растечки недостиг на персонал поради бранот пензионирања.

Минатата година, Армијата регрутираше 800 резервисти и 713 цивилни службеници.

Валонскиот Регион обезбеди најголем процент регрути. Во Фландрија, Лимбург даде регрути над националниот просек.

Спротивно на тоа, Брисел регистрираше само 24 регрутирања на 100.000 жители на работоспособна возраст и покрај високите нивоа на невработеност кај младите во главниот град.