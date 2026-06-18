Рафинерија за нафта во Москва погодена во голем напад со украински беспилотни летала

Elena Teslova
18 Јуни 2026•Ажурирано: 18 Јуни 2026
Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, соопшти дека рускиот главен град е под еден од најголемите напади со украински беспилотни летала, пренесува Анадолу.
Во нападот погодена е рафинерија за нафта, напиша Собјанин на Телеграм.
„Силите за противвоздушна одбрана продолжуваат да го одбиваат нападот од големи размери. Неколку беспилотни летала успеаја да стигнат до МНПЗ (московската рафинерија), голема рафинерија во рускиот главен град“, напиша Собјанин.