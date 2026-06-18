- „Силите за противвоздушна одбрана продолжуваат да го одбиваат нападот од големи размери. Неколку беспилотни летала успеаја да стигнат до МНПЗ...“

Рафинерија за нафта во Москва погодена во голем напад со украински беспилотни летала - „Силите за противвоздушна одбрана продолжуваат да го одбиваат нападот од големи размери. Неколку беспилотни летала успеаја да стигнат до МНПЗ...“

Градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, соопшти дека рускиот главен град е под еден од најголемите напади со украински беспилотни летала, пренесува Анадолу.

Во нападот погодена е рафинерија за нафта, напиша Собјанин на Телеграм.

„Силите за противвоздушна одбрана продолжуваат да го одбиваат нападот од големи размери. Неколку беспилотни летала успеаја да стигнат до МНПЗ (московската рафинерија), голема рафинерија во рускиот главен град“, напиша Собјанин.