- Рафало порача дека израелскиот лидер „нема да ја избегне пресудата на историјата“ и дека засекогаш ќе остане запаметен по своите постапки. „Нема да ѝ побегнеш на правдата.“

Рафало го нарече Нетанјаху „манијак убиец“, порача дека отстранувањето на обвинителот на МКС не ја менува неговата вина - Рафало порача дека израелскиот лидер „нема да ја избегне пресудата на историјата“ и дека засекогаш ќе остане запаметен по своите постапки. „Нема да ѝ побегнеш на правдата.“

Американскиот актер Марк Рафало упати остри критики до израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, тврдејќи дека отстранувањето на главниот обвинител на Меѓународниот кривичен суд (МКС) не може да ги скрие неговите злосторства во Газа, пренесува Анадолу.

„Бенјамин Нетанјаху, ти си манијак убиец“, напиша Рафало на американската платформа за социјални медиуми X во неделата.

Тој истакна дека лобирањето за отстранување на Карим Кан, кој издаде налог за апсење на Нетанјаху во 2024 година, не значи дека „воените злосторства исчезнуваат или вашата вина е ублажена“.

Рафало порача дека израелскиот лидер „нема да ја избегне пресудата на историјата“ и дека засекогаш ќе остане запаметен по своите постапки. „Нема да ѝ побегнеш на правдата.“

Коментарите на актерот следуваа по поздравувањето на Нетанјаху на отстранувањето на Кан. Земјите членки на МКС гласаа во петокот за разрешување на главниот обвинител поради обвинувања за сексуално вознемирување, што Кан ги негира.

Кан издаде налози за апсење на Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во офанзива во која од октомври 2023 година во Газа се убиени над 73.000 Палестинци, а енклавата беше уништена.

Рафало, еден од најгласните холивудски поддржувачи на правата на Палестинците, во повеќе наврати ја опиша ситуацијата во Газа како геноцид и етничко чистење – оцена што ја поддржуваат и повеќе агенции на ОН, како и организации за човекови права.