Растат критиките кон Израел по пресретнувањето на хуманитарната флотила за Газа во меѓународни води

Критиките од цела Европа се зголемуваат откако израелските сили ја пресретнаа глобалната флотила Сумуд, која се движеше кон Газа, во меѓународните води во близина на Грција, што предизвика обвинувања за кршење на меѓународното право, јавува Анадолу.

Поранешниот министер за финансии на Грција, Јанис Варуфакис, упати остри критики до грчката Влада, укажувајќи на настаните што се одвиваат во близина на брегот на грчкиот остров Крит.

„Штотуку разговарав со пријателите од Глобалната флотила Сумуд. Израелските бродови и беспилотни летала ги вознемируваат во близина на брегот на Крит“, објави тој на американската платформа за социјални медиуми Х.

„Грчката Влада е или соучесник, или е неспособна да ги одбрани нашите мориња од Израел“, додаде тој, а грчката Влада и израелските официјални претставници веднаш не одговорија на коментарите на Варуфакис.

На реакциите се приклучи и италијанскиот пратеник Артуро Ското, кој изјави дека флотилата била пресретната на околу 700 милји од Газа, во меѓународни води во близина на Грција.

„Историјата се повторува. Овој пат, многу практично во Европа“, напиша Ското на Х, прашувајќи дали може да се толерира такво „насилство и непочитување на меѓународното право“.

Во Шпанија, Јоне Белара, лидерката на партијата Подемос, изјави дека се чини оти флотилата е „заземена во меѓународни води“ од страна на израелските сили.

„Ова е уште едно воено злосторство за кое еден ден ќе треба да платат“, напиша таа на Х, повикувајќи ја шпанската Влада и Европската комисија да обезбедат итна заштита.

Во меѓувреме, шпанскиот активист на флотилата, Пабло Кесада Мартин, изјави дека израелските беспилотни летала кружат околу бродовите и предупреди дека интервенцијата би можела да биде неизбежна.

„Повторуваме дека запирањето на брод во меѓународни води е прекршување на меѓународното право“, рече тој во видеопорака, додавајќи дека оние на бродот бараат поддршка од грчките власти.

„Тие вршат геноцид во Палестина, спроведуваат етничко чистење и никој ништо не презема во врска со тоа. Да живее борбата на палестинскиот народ“, рече Мартин.

Флотилата, која пренесува хуманитарна помош за Газа, има за цел да ја пробие израелската блокада и да отвори хуманитарен коридор по морски пат.

Овој развој на настаните доаѓа по неколку часа откако израелските медиуми објавија дека Израел се подготвува да ја пресретне флотилата, која вклучува околу 100 бродови со речиси 1.000 активисти од неколку земји.

Израел наметна блокада на Појасот Газа од 2007 година, оставајќи околу 1,5 милиони Палестинци од приближно 2,4 милиони без покрив над главата откако нивните домови беа уништени за време на војната.