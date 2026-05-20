Путин: Oдносите меѓу Русија и Кина се на историски највисоко ниво - „Денес нашите односи достигнаа историски највисоко ниво претставувајќи пример за вистинско сеопфатно партнерство и стратегиска соработка“

Рускиот претседател Владимир Путин денес изјави дека односите меѓу Русија и Кина го достигнале своето „историски највисоко ниво“, нагласувајќи дека во изминатите 25 години билатералната трговска размена е зголемена за повеќе од 30 пати, јавува Анадолу.

Говорејќи на состанокот со кинескиот колега во Пекинг, Путин го опиша претседателот Си Ѓинпинг како „драг пријател“, потсетувајќи на кинеската поговорка дека „ако пријателите не се видат само еден ден, чувството е како да поминале три годишни времиња есен“.

„Со особено задоволство се потсетувам на минатогодишното заедничко учество на прославите по повод одбележувањето на 80-годишниот јубилеј од победата во Втората светска војна“, додаде тој.

На почетокот на преговорите во салата „Фуџијан“ во Народната палата Путин изјави дека односите меѓу Русија и Кина се издигнати на „историски највисоко ниво“ и во моментов „претставуваат модел за партнерска соработка“.

Рускиот лидер истакна дека пред 20 години Русија и Кина потпишале Договор за добрососедство, пријателство и соработка. Тој го оцени овој акт како „темелен меѓудржавен документ што ја воспоставил основата за сеопфатна соработка во сите сфери и кој и денес останува целосно релевантен “.

„Денес нашите односи достигнаа историски највисоко ниво претставувајќи пример за вистинско сеопфатно партнерство и стратегиска соработка“, изјави тој.

Путин посочи дека во руската делегација е вклучен „значителен дел од руската Влада“, како бизнис и претставници на јавни и образовни организации.

„Како што беше договорено со претседателот, нашата работа ќе ја започнеме со дискусија за клучните прашања од билатералната соработка, фокусирајќи се првенствено на економијата, по што ќе следуваат преговори во кои ќе бидат вклучени и делегациите, во согласност со предлогот на претседателот“, изјави тој.

„Дури и во услови на неповолни надворешни фактори, нашата економска и трговска соработка покажува силна динамика. Во изминатиот четврт век обемот на трговската размена е зголемен за повеќе од 30 пати, со тоа што веќе неколку последователни години ја надминува границата од 200 милијарди долари годишно“, нагласи тој.

„Камен-темелник на економската соработка е кинеско-руското партнерство во енергетскиот сектор. И покрај кризите на Блискиот Исток, Русија останува сигурен снабдувач со ресурси, додека Кина останува одговорен потрошувач“, изјави тој.

Според него, клучните приоритети во билатералните врски во моментов се насочени кон големи заеднички проекти во сферата на индустријата, земјоделството, транспортот и високите технологии.

„Хуманитарните врски, исто така, се развиваат динамично. По успешните Години на културата, следната фаза е со фокус на соработката во сферата на образованието. Ова е десетти прекуграничен тематски проект што денес заедно го отвораме“, изјави тој.

Путин, исто така, упати пофални зборови за воведувањето безвизен режим меѓу Русија и Кина нагласувајќи дека оваа одлука придонела за зајакнување на хуманитарните врски.

Руско-кинеската соработка во надворешната политика служи како еден од главните стабилизирачки фактори на меѓународната сцена, изјави тој.

„Ние, заедно со нашите кинески пријатели, се залагаме за културна разновидност и почитување на суверениот пат на развој на државите, со цел да се обликува поправеден и подемократски светски поредок. Во контекст на актуелните тензии на меѓународен план, нашето блиско партнерство е од витално значење“, изјави тој.

Москва и Пекинг ја засилуваат координацијата во рамките на ОН, БРИКС, Г20 и другите форуми, забележа Путин.

„Ќе ја продолжиме активната вклученост во Шангајската организација за соработка (ШОС), гордо одбележувајќи ја нејзината 25-годишнина оваа година, која се покажа како одличен пример за праведно решавање на проблемите и поттикнување на интеграцијата во нашиот огромен заеднички регион“, изјави тој.

Исто така, тој ја потврди намерата да учествува на Самитот на АПЕК во 2026 година, кој ќе се одржи во ноември во јужниот кинески град Шенжен, а го покани Си да ја посети Русија следната година.

„Ние целосно го поддржуваме годинашното претседателство на Кина со Форумот за азиско-пацифичка соработка и, од наша страна, ја потврдуваме подготвеноста за учество на самитот во овој формат, кој ќе се одржи во Шенжен во ноември. Секако, Ве покануваме, драг пријателе, да ја посетите Руската Федерација следната година", изјави тој.

Според Путин, Москва и Пекинг продолжуваат да се залагаат за „културна и цивилизациска разновидност“ и за почитување на суверените патишта на развој на државите.