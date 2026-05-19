- Во видеообраќањето објавено пред неговото патување во Пекинг, Путин рече дека Русија и Кина се посветени на проширување на соработката во политиката, економијата, одбраната и хуманитарната размена

Путин пред посетата на Пекинг: Руско-кинеското пријателство не е насочено против никого - Во видеообраќањето објавено пред неговото патување во Пекинг, Путин рече дека Русија и Кина се посветени на проширување на соработката во политиката, економијата, одбраната и хуманитарната размена

Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека односите меѓу Москва и Пекинг достигнале „ниво без преседан“ и нагласи дека пријателството на двете земји „не е насочено против никого“ пред неговата посета на Кина, се вели во изјавите објавени денес од руската државна новинска агенција ТАСС, пренесува Анадолу.

Во видеообраќањето објавено пред неговото патување во Пекинг, Путин рече дека Русија и Кина се посветени на проширување на соработката во политиката, економијата, одбраната и хуманитарната размена.

„Нашето пријателство не е насочено против никого“, рече Путин, додавајќи дека врските меѓу двете земји се засноваат на „меѓусебно разбирање и доверба“ и поддршка за меѓусебните основни интереси, вклучувајќи ги суверенитетот и државното единство.

Путин рече дека патува во Пекинг на покана на кинескиот претседател Си Ѓинпинг, кого го опиша како „долгогодишен добар пријател“, додавајќи дека редовните контакти на високо ниво се од витално значење за зајакнување на билатералните односи.

Тој истакна дека двете земји изградиле „вистински стратегиски однос и сеопфатно партнерство“ од потпишувањето на Договорот за добрососедство и пријателска соработка пред 25 години.

„Нивната посебна природа се огледува во атмосферата на меѓусебно разбирање и доверба, посветеноста кон остварување на обострано корисна и правична соработка, водењето со почит на дијалогот и меѓусебната поддршка за прашања кои влијаат на основните интереси на двете земји, вклучувајќи ја и заштитата на суверенитетот и државното единство“, рече Путин.

Рускиот претседател ја пофали и економската соработка, велејќи дека билатералната трговија надминала 200 милијарди долари и дека плаќањата сега се вршат „речиси целосно во рубљи и јуани“.

Тој го поздрави воведувањето на заемниот безвизен режим, велејќи дека тоа ќе ги поттикне туризмот, деловните патувања и директните контакти меѓу луѓето.

Путин додаде дека Москва високо ги цени кинеската историја и култура и се стреми да ги продлабочи хуманитарните и културните врски меѓу двете земји.