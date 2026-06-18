- Односите меѓу Москва и блокот од Југоисточна Азија се „важен стабилизирачки фактор“ во Азиско-пацифичкиот Регион во услови на геополитички турбуленции, рече Путин

Путин повика на посилни врски меѓу Југоисточна Азија на отворањето на Самитот Русија-АСЕАН - Односите меѓу Москва и блокот од Југоисточна Азија се „важен стабилизирачки фактор“ во Азиско-пацифичкиот Регион во услови на геополитички турбуленции, рече Путин

Рускиот претседател Владимир Путин денес во Казан го отвори првиот Самит Русија-АСЕАН, повикувајќи на засилување на соработката меѓу Руската Федерација и земјите од Југоисточна Азија, јавува Анадолу.

Односите меѓу Москва и блокот од Југоисточна Азија се „важен стабилизирачки фактор“ во Азиско-пацифичкиот Регион во услови на геополитички турбуленции, рече Путин во своето обраќање на состанокот.

Рускиот претседател истакна дека АСЕАН се докажала како ценета меѓународна организација која се заснова на меѓународното право и меѓусебното почитување. Тој додаде дека токму врз овие принципи почива и стратегиското партнерство на Русија со овој блок.“

„Стратегиското партнерство меѓу Русија и АСЕАН служи како важен стабилизирачки фактор во Азиско-пацифичкиот Регион и придонесува за формирање на избалансирана безбедносна архитектура и заемно корисна соработка“, рече тој.

Путин го истакна проширувањето на соработката меѓу Русија и АСЕАН во изминатите 35 години, велејќи дека таа опфаќа области како што се трговијата и инвестициите, енергетиката, земјоделството, дигитализацијата, науката и технологијата, туризмот и безбедноста.

Путин, исто така, го поздрави учеството на Источен Тимор, кој му се приклучи на АСЕАН во 2025 година, на неговиот прв самит Русија-АСЕАН.

Според соопштението објавено од Кремљ пред самитот, дискусиите во Казан се фокусирани на преглед на развојот на стратегиското партнерство Русија-АСЕАН, идентификување на нови области на соработка во политичката, економската и хуманитарната сфера, како и размена на мислења за регионални и меѓународни прашања.

Самитот, со кој се одбележува 35-годишнината од односите меѓу Русија и АСЕАН, се одржува во Казан од 17 до 19 јуни. АСЕАН во моментов брои 11 земји од Југоисточна Азија, додека Русија е полноправен партнер за дијалог на организацијата од 1996 година.