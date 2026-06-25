- Рускиот претседател изрази солидарност со венецуелскиот народ по двата земјотреса во кои загинаа најмалку 32 лица

Путин изрази сочувство до Венецуела по смртоносните земјотреси - Рускиот претседател изрази солидарност со венецуелскиот народ по двата земјотреса во кои загинаа најмалку 32 лица

Рускиот претседател Владимир Путин изрази сочувство до Венецуела по двата силни земјотреса во кои загинаа најмалку 32 лица, а околу 700 се повредени, пренесува Анадолу.

Во писмото Путин побара од својата венецуелска колешка Делси Родригез да ги пренесе неговите сочувства до семејствата и блиските на жртвите и им посака брзо закрепнување на повредените, соопшти Кремљ.

„Ги изразуваме нашите чувства на солидарност и поддршка кон пријателскиот народ на Венецуела во овие тешки моменти“, рече Путин.

Доцна синоќа Родригез прогласи вонредна состојба по силните земјотреси што го погодија северниот карипски брег на Венецуела, предизвикувајќи големи штети и активирајќи предупредувања за цунами во регионот.

Родригез соопшти дека најмалку 32 лица загинале, а околу 700 се повредени во земјотресите.